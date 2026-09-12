Разкриха екзекутора на US журналистите
САЩ са идентифицирали маскирания мъж от видеозаписите с екзекуциите на американските журналисти Джеймс Фоули и Стивън Сотлоф, обезглавени от ислямистк...
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САЩ са идентифицирали маскирания мъж от видеозаписите с екзекуциите на американските журналисти Джеймс Фоули и Стивън Сотлоф, обезглавени от ислямистк...
Лондон. Британските тайни служби МИ-5 и МИ-6 идентифицираха британския джихадист, който стои зад американския журналист Джеймс Фоули, който бе убит в...
Джеймс Фоули може да се е предложил доброволно да бъде убит, за да спаси живота на останалите заложници. Това съобщи семейството на американския журна...
Става въпрос за война на цивилизациите, в която България също е застрашена Киряк Цоневпосланик, арабист Светът бе шокиран как британец джихадист уби...
Екзекуторът бил лидер на британска банда джихадисти, израснал в Лондон Екзекуторът на американския журналист Джеймс Фоули, когото джихадистите показн...