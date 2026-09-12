Джей Лено се разплака на прощаване
Обама го прави на шега посланик в Антарктида
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Обама го прави на шега посланик в Антарктида
Вашингтон. Легендарният водещ на „Вечерното шоу" по NBC Джей Лено се оттегля и в сърцераздирателно последно появяване в сатиричното предаване каза „до...
Живата легенда на ток шоуто Джей Лено обяви, че ще слага край на кариерата си като водещ на 6 февруари. Големият Джей бе неизменно на екран от 1992 г....
Калифорния. Легендарният тв-водещ Джей Лено се пенсионира, а комикът Били Кристъл ще бъде последният гост във вечерното му шоу (The Tonight Show with...
Холивуд. Холивуд трепери всяка година по това време, когато излиза традиционната класация на списание "Стар" за 20-те най-мразени звездни личности. В...