Джeй Кей Симънс - гаднярят добряк
Актьорът ще прибере "Оскар" за поддържаща роля, категорични са всички За Джей Кей Симънс това е сезонът на наградите. От няколко месеца насам не се с...
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Актьорът ще прибере "Оскар" за поддържаща роля, категорични са всички За Джей Кей Симънс това е сезонът на наградите. От няколко месеца насам не се с...