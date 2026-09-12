Всичко за Джанлуиджи Буфон

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Забраниха футбола на Буфон

Забраниха футбола на Буфон

Новото гадже на Джиджи Буфон - Илария Д'Амико, държи изкъсо вратаря на "Ювентус". Спортната журналистка разкри, че е забранила на капитана на торинци...

20 април | 16:33
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