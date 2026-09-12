Футболна легенда идва у нас
Каква е причината?
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Каква е причината?
Световният шампион с Италия от 2006 прекара последния сезон в родния си клуб Парма
Джанлуиджи Буфон даде интервю на Христо Стоичков
Новото гадже на Джиджи Буфон - Илария Д'Амико, държи изкъсо вратаря на "Ювентус". Спортната журналистка разкри, че е забранила на капитана на торинци...
Середова дразни Буфон с новия Джанлуиджи Буфон ще има с какво да запомни контролата между Италия и Англия (1:1). Докато се опитваше да опази вратата...
Чехкинята се залюби с шеф в империята "Фиат" Алена Середова го върна бързо на бившата си половинка Джиджи Буфон. Вратарят на Италия би шута на чешкат...
Двамата на яхта, прекарват повечето време в каютата Джиджи Буфон хвърли повече сили на яхта в Гърция отколкото на Мондиала в Бразилия! Италиански пап...