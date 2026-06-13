Джани Моранди празнува 80 с нов албум
Световният певец е в топ форма за юбилея
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Световният певец е в топ форма за юбилея
Болката е такава, че когато ми сменят превръзките, ме упояват, разкри певецът
Певецът е пострадал по време на инцидент в дома си
Неостаряващият чаровник, който повдига духа на Италия, играе педиатър и детектив по неволя в „Островът на Пиетро“
Страсти и мистерии в премиерния сериал по bTV Lady