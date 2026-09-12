Обрат в Китай! Отлив на банките от руски клиенти и бизнес
Все повече руски компании или трябва да чакат много дълго, или изобщо не могат да получат достъп до парите си
Следете всички новини, анализи и коментари за Джанет Йелън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Все повече руски компании или трябва да чакат много дълго, или изобщо не могат да получат достъп до парите си
Като аргумент за това решение се изтъква "ерозията на управлението"
САЩ може да се окажат в дефолт, ако не бъде постигнато споразумение сред управляващите
Финансовият министър Джанет Йелън с изявление пред сенаторите
Кого прати Байдън в Украйна
Кандидатурата на Джанет Йелън бе одобрена от Сената
Джанет Йелън ръководеше с желязна ръка Федералния резерв
Мерките на централните банки в Европа, Япония и Китай спряха паническите разпродажби Инфлацията в еврозоната продължава да е отрицателна, Фед изтри н...
Ню Йорк. Джанет Йелън положи клетва като председател на Федералния резерв - централната банка на САЩ. Тя сяда на мястото на Бен Бернанке и е първата ж...
Джанет Йелън става първата дама, оглавила Федералния резерв, в 100-годишната му история
София. Джанет Йелън бе официално номинирана от американския президент Барак Обама за председател на Федералния резерв (Фед). Това съобщи "Би Би Си"....
Вашингтон. За първи път жена е на път да оглави Федералния резерв на САЩ. Президентът Барак Обама ще номинира Джанет Йелън за следващ управител на цен...