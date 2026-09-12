Григор Димитров приключи с Ролан Гарос
Григор Димитров отпадна още в първия кръг на Ролан Гарос. Първата ни ракета в мъжкия тенис загуби с 6:7, 4:6, 3:6 от Джак Сок (САЩ) за по-малко от два...
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Григор Димитров отпадна още в първия кръг на Ролан Гарос. Първата ни ракета в мъжкия тенис загуби с 6:7, 4:6, 3:6 от Джак Сок (САЩ) за по-малко от два...
Тежък жребий за най-добрия ни тенисист Григор Димитров на втория турнир от "Големия шлем" за годината - "Ролан Гарос". По традиция жребия тегли минало...
Стокхолм. "Просто импровизирам в такива моменти. Май по това време на сезона винаги давам най-доброто от себе си. Щастлив съм, че мога да поднеса таки...
Стокхолм. Григор Димитров взе трудна победа от Джак Сок в Стокхолм. Той би американеца с 5:7; 6:4, 6:3 в четвъртфиналния двубой и се класира за полуфи...
Мачът между Григор Димитров и Джак Сок започна малко след 19, 40 часа. Двубоят е от четвъртфиналите на АТР 250 турнира в Стокхолм. Срещата се предава...