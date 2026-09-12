След като му взеха компанията: Ето къде е милиардерът Джак Ма
Той няма да има повече контрол над "Ант груп"
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Той няма да има повече контрол над "Ант груп"
Състоянието му се увеличи с 2,3 милиарда долара
Съоснователят на Alibaba попадна под тежък натиск от Пекин
Китайските богаташи ходят в Xaйнaн, наричан китайския Хавай
Появата му предизвика фурор в акциите на Alibaba
Милиардерът стана посланик на Запада и попадна под приятелски огън
Изчезването на основателя на Alibaba Джак Ма
Джак Ма не се е появявал на публични места вече два месеца
Китай спря IPO-то на Ant group, за което се очакваше да събере рекордните за всички времена 34,5 млрд. долара
Все още съм млад, искам да изпробвам нови неща, отбеляза основателят на най-голямата компания за електронна търговия в света
Политическата принадлежност на ръководителя не влияе на процеса на взимане на решения в компанията, казаха от Alibaba
Създателят и изпълнителен директор на сайта за онлайн търговия "Алибаба" Джак Ма вече не е най-богатият китаец, след като състоянието му се стопи с 1,...
Идеята малките компании да намерят купувачи се превръща в бизнес за милиарди