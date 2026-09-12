Как е построен Дяволският мост? Нова легенда
Чукна 40 години от обявяването му за пометник на културата
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Чукна 40 години от обявяването му за пометник на културата
Това съобщиха от полицията
Кметът на Ардино Ресми Мурад поздрави участниците
Кърджали. Започна асфалтирането на 5-километровата отсечка от Ардино до „Дяволския мост". От фирмите, ангажирани със строителната дейност, обещават да...
Ардино. Екип на bTV снима филм за символа на Ардино - Дяволския мост. Лентата ще бъде показана в рамките на предаването „bTV репортерите" около Коледн...