Турският Микеланджело с български корен. Мостове на заедността
Великият архитект Синан е оставил своите шедьоври по целите Балкани, дюлгери вграждали невестите си в строежите
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Великият архитект Синан е оставил своите шедьоври по целите Балкани, дюлгери вграждали невестите си в строежите
Според местни слухове в основите му било закопано злато
Награди ще има и за най-малка, и за най-голяма риба
Община Ардино има амбицията уникалният мост да стане 10-ия български обект в списъка на световната организация
На 15 юни край Дяволския мост въдичарите ще могат да премерят сили в риболовния фест
Всеки турист, посетил Дяволския мост, е посрещнат с козунак, шарени яйца, къпана баница и червено вино
Построен е преди 500 години, никога не е бил ремонтиран
Кърджали. Навръх Цветница 25 рибари от София, Смолян, Мадан, Кърджали и Ардино мериха сили в състезание по улов на речна риба в местността Дяволския м...
Кърджали. Продължава усилената работа по изпълнение на проекта "По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино", който стартира през април тази годи...