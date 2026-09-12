Цветя за Дядото в Благоевград
Благоевградската общественост отбеляза 92 години от смъртта на Димитър Благоев - Дядото. Годишнината беше почетена с ритуал по полагане на цветя пред...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дядото. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благоевградската общественост отбеляза 92 години от смъртта на Димитър Благоев - Дядото. Годишнината беше почетена с ритуал по полагане на цветя пред...
Обществеността с поклон пред паметта на Дядото Ретро автомобили отново ще впечатляват с визия и класа жители и гости на Благоевград. Парадът на атрак...
91 години от смъртта на Димитър Благоев почете благоевградската общественост. Цветя пред паметника на Дядото в четвъртък положиха представители на общ...
Благоевградската общественост ще отбележи 91 години от кончината на Димитър Благоев – Дядото, който е патрон на града. Тържественият ритуал по полаган...
Благоевград. Председателят на НС на БСП Михаил Миков ще посети днес Благоевград, където ще проведе срещи с избиратели. В 13.00 часа той и кандидатите...
Благоевград. Благоевградската общественост отбеляза 158 години от рождението на Димитър Благоев - Дядото. Тържественият ритуал по полагане на венци и...
Благоевград. Благоевградската общественост ще отбележи 158 години от рождението на Димитър Благоев - Дядото. Тържественият ритуал по полагане на венци...