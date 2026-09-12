Филмът за дядо Добри ще се бори за Оскар
"Тихият Ангел" е документален разказ за живота и делото на Добре Добрев
Следете всички новини, анализи и коментари за Дядо Добри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Тихият Ангел" е документален разказ за живота и делото на Добре Добрев
Сайт превърна светеца от Байлово в начин за събиране на лайкове
Ученици от гимназията в Кунино ще изсекат образа на светеца от Байлово
"Бойко следва Божия закон. Нали го знаеш - Бойко Борисов, той е от дете набожен. Майка му е дала вяра, Божи човек е". Това казва Дядо Добри пред сцена...
Дядо Добри посрещна рождения си ден в храм-паметника "Св. Александър Невски". Светецът от Байлово бе забелязан в патриаршеската катедрала навръх празн...
20 000 лева ще даде кметството на Пловдив за завършване на документалния филм за дядо Добри от Байлово - "The silent аngel". Общинските съветници глас...
Щатски кинаджии целят световни селекции, първият фестивал в списъка им е в КанДжефри Байрън продуцира "Мълчаливият ангел" за 100-годишния светец от Ба...
Пловдив. Дядо Добри, така се нарича картина, изложена за продажба във фоайето на Административен съд Пловдив. Съвпадението не е случайно, а действител...
Кредитният му рейтинг е несравнимо по-висок от този на политиците ни Ако дядо Добри не съществуваше, то той трябваше спешно да бъде измислен. Без св...
Вашингтон. Дъщерята на бившия американски президент Бил Клинтън Челси Клинтън обяви,че заедно със съпруга си Марк Мезвински очакват първото си дете по...
Безсребърникът Дядо Добри стана кумир и на много младежи София. Столетникът Дядо Добри се превърна в център на внимание на тържествената литургия на...
Монтана. Столетникът дядо Добри, станал известен като Светеца от Байлово, дойде в Лопушанския манастир, за да види с очите си новооткритата икона на С...
Дядо Добри ни показва, че има спасение и смисъл
София. Новината, че папа Франциск е споделил във Фейсбук историята на дядо Добри, се оказа погрешна, съобщи кореспондентът на bTV в Рим Антоанета Нико...
В храма "Св. Ал. Невски" не са виждали столетника от 3-4 дни
Байлово. Дядо Добри и наричан от някои Светецът от Байлово навършва днес 99 години. Той е български дарител за реставриране и поддържане на много бълг...