Всичко за Дядо Добри

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Бил Клинтън ще става дядо

Бил Клинтън ще става дядо

Вашингтон. Дъщерята на бившия американски президент Бил Клинтън Челси Клинтън обяви,че заедно със съпруга си Марк Мезвински очакват първото си дете по...

18 април | 15:01
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Сто години Доброта

Сто години Доброта

Безсребърникът Дядо Добри стана кумир и на много младежи София. Столетникът Дядо Добри се превърна в център на внимание на тържествената литургия на...

18 април | 6:55
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Дядо Добри навършва 99 години

Дядо Добри навършва 99 години

Байлово. Дядо Добри и наричан от някои Светецът от Байлово навършва днес 99 години. Той е български дарител за реставриране и поддържане на много бълг...

20 юли | 12:22
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