Ново съкровище в Двореца в Балчик. Кога ще го видим
Колекцията е дарена от фондация от Германия
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Колекцията е дарена от фондация от Германия
Въпреки спада от 30 на сто на туристи, приходите са по-високи спрямо 2014 г., казва директорът на културния институт Жени Михайлова Изключително успе...
Добрич. Обредният дом в Добрич отчита бум на браковете още в първия работен ден на годината. На 2 януари заветното "да" са си казали и са получили сви...
Балчик. Министърът на културата д-р Петър Стоянович се зае да реши проблема с Ботаническата градина и двореца в Балчик. В началото на следващата седми...