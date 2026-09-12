Пълна мистерия! Стотици мъртви птици и делфини край морето ни
Екологичен инцидент или човешка намеса, изясняват от "Зелени Балкани"
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Екологичен инцидент или човешка намеса, изясняват от "Зелени Балкани"
Къде са били скрити
Екипът от пожарникари е успял да загаси огъня, въпреки сложната обстановка
Земеделски народен съюз ще отбележи 116-ата годишнина от бунта и вълненията на селяните при Дуранкулак и Шабла, съобщи Стилиян Стоянов - член на земед...
Добрич. Служители от отдела по "Фискален контрол" на НАП от Добрич и Варна започнаха 24-часов контрол на рискови стоки, преминаващи през ГКПП Дуранкул...
Добрич. Неизвестни вандали са изпотрошили табелите, показващи екопътеките в района на Дуранкулашкото езеро, съобщиха от община Шабла. Указателните...
Добрич. Една от уникалните находки по родното Черноморие е Големият остров в Дуранкулашкото езеро, където в понеделник стартира реализация на турист...
Добрич. Жители и гости на крайграничното морско село Дуранкулак наблюдаваха феноменална гледка - торнадо в морето, при това не едно, а цели три. За...
Всеки може да види ордените, с които Борис ІІІ и Тодор Живков са отличавали заслужилите