Цял град изтръпна. Пожарите влязоха във военен завод
Пожарникари и доброволци спряха огъня на косъм в Дунарит
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Пожарникари и доброволци спряха огъня на косъм в Дунарит
Новият опит на оръжейния търговец да сложи ръка на предприятието удари на камък
Собщението бе направено от прокуратурата във връзка с публикации в медии
Все още няма окончателно решение да се ремонтира ли пострадалата сграда или да се изгради нова на мястото й
Край на огнената заплаха във военния завод
Работниците, които са на смяна, се евакуират
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Министърът отхвърли обвиненията на Атанас Атанасов, че защитава руски интереси
Петчленен състав отмени като незаконосъобразно становището на КЗК, решението е окончателно
Заводът трябва да е или държавен, или да се продаде, за да се компенсират вложителите, каза зам.-главният прокурор
ДАНС гледа под лупа "Виваком" и "Дунарит" Прокуратурата ще може да разваля сделки, които носят огромни загуби на държавата. Това предвиждат промени в...
Русенската оръжейница "Дунарит" отново може да изнася своята продукция. Това стана ясно, след като Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия...
Лицензът може да се върне, ако фирмата поправи нередностите Оръжейният завод „Дунарит" може и да не спира работа, а произведената продукция да се изн...
Инвеститори от Европа с интерес към оръжейния завод в РусеСиндикатите готвят блокиране на Дунав мост, за да защитят 750 работни места Сигнали от спец...