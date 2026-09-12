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Пречистете духа и тялото

Пречистете духа и тялото

Подгответе се за житния режим на Петър Дънов "В житото се крият най-мощните и най-благородните сили на живота. Неговото зърно е емблема на човешката...

24 януари | 17:51
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