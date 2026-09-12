Съд отмени заповед срещу митинг на ДПС в Джебел
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ започна обиколка за традиционните събори в памет на жертвите на Възродителния процес
Следете всички новини, анализи и коментари за Дсп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ започна обиколка за традиционните събори в памет на жертвите на Възродителния процес
От БСП се обявиха за закриване на комисията по досиетата и заменянето и с Институт за национална памет. В деловодството на парламента днес социалистит...
София. Планът „Орешарски" не решава проблемите от кризата. Той дори не съдържа мерки за излизане от нея. Така коментира програмата на бъдещия кабинет...