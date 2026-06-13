Гледат държавния монопол за лотариите
Парламентът започна дебатите, докато прокуратурата проверява офисите на Божков
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Парламентът започна дебатите, докато прокуратурата проверява офисите на Божков
Ако Божков иска да спаси Левски, има как да го направи, каза Хиндлиян
Много хора ще имат проблеми, ако докладът на АДФИ е верен, закани се премиерът