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"Чистка" във фонд "Земеделие"

"Чистка" във фонд "Земеделие"

София. Заради структурни промени десет души ще бъдат уволнени от Държавен фонд „Земеделие", съобщиха от ведомствения пресцентър, предаде бТВ. По-рано...

21 февруари | 16:52
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