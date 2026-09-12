Хвърчи главата на втори министър! Сменя го ключов директор
Вчера Главчев предложи Стефан Димитров да бъде освободен от поста външен министър, сега е земеделският министър
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Вчера Главчев предложи Стефан Димитров да бъде освободен от поста външен министър, сега е земеделският министър
Всички подадени заявления са одобрени
Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев изрази мнение, че трябва да се създаде фонд, който да подпомага отборите от футболния елит на България и е...
Завършваме 120 км нови магистрали през 2015 г., каза регионалният министър Лиляна Павлова Държавен гаранционен фонд ще подпомага санирането на блоков...
София. Заради структурни промени десет души ще бъдат уволнени от Държавен фонд „Земеделие", съобщиха от ведомствения пресцентър, предаде бТВ. По-рано...