Наш професор хвърли бомба! Каза истината за граф Дракула
Във Влашко до края на ХV и най-късно до половината на ХVІ в. още голяма част от болярските семейства е била българска
Следете всички новини, анализи и коментари за Дракула. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Във Влашко до края на ХV и най-късно до половината на ХVІ в. още голяма част от болярските семейства е била българска
Владетелят е послужил за прототип на литературния герой на Брам Стокър
Тези сладки ще смаят и уплашат всички на този весел празник
Най-богатият човек на планетата направи най-ужасното частно парти
Ще участват и редица други милиардери и холивудски звезди
Чарлз купува няколко къщи в Трансилвания - регион в Западна и Централна Румъния
Останки от римска стражева кула на I Италийски легион са под стените на героичната крепост
Той е бил държавник, който притежава визионерски и реформаторски почерк, разкрива в книга проф. Николай Овчаров
Сравняват румънската дирекция за антикорупция със Секуритате, но там вече никой не е над закона "- Мамо, мамо, какво означава корупция? - О, сине, т...
Господарският двор бил убежище на воеводите на Влахия Проф. дин Николай Овчаров Влизайки от Букурещ в Търговище, една от средновековните столици на...