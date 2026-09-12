Евакуираха близо 17 хиляди жители на Дортмунд заради стара бомба

Дортмунд. Повече от 16.5 хиляди души бяха евакуирани от Дортмунд заради авиобомба от времето на Втората световна война, която трябва да бъде обезвреде...