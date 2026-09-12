Борисов пропуска дебатите по вота на недоверие. Причината
Вчера бившият премиер пристигна в германския град Дортмунд и проведе среща с шефа на "Райнметал"
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Вчера бившият премиер пристигна в германския град Дортмунд и проведе среща с шефа на "Райнметал"
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Видеозапис от мобилен телефон показва как детето е намушкало мъжа с нож
"Шпорите" са с единия крак на четвъртфиналите
Димитър Бербатов и неговият ПАОК записаха престижна победа с 1:0 над Борусия в Дортмунд за изпроводяк от Лига Европа. Гърците нямаха шанс за класиране...
Мъж, попаднал под трамвай в германския град Дортмунд, бил влачен над 3 километра, след като пътници чули виковете му, но не разбрали откъде идват. Тов...
Дортмунд. Повече от 16.5 хиляди души бяха евакуирани от Дортмунд заради авиобомба от времето на Втората световна война, която трябва да бъде обезвреде...
Шванте е супер, хвалят я в Дортмунд "Борусия" Д хвърли ръкавицата на "Челси". "Жълто-черните" също повериха контузените си играчи на жена. Юрген Клоп...