Всичко за Дортмунд

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Трамвай влачи мъж 3 км

Трамвай влачи мъж 3 км

Мъж, попаднал под трамвай в германския град Дортмунд, бил влачен над 3 километра, след като пътници чули виковете му, но не разбрали откъде идват. Тов...

27 май | 16:32
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