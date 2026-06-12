Багряна и Габе делят няколко мъже
Любовният триъгълник Дора Габе, Елисавета Багряна и Боян Пенев е в центъра на поетичната книгата "Обич безумна и свята". Томчето излиза в навечерието...
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Любовният триъгълник Дора Габе, Елисавета Багряна и Боян Пенев е в центъра на поетичната книгата "Обич безумна и свята". Томчето излиза в навечерието...