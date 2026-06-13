НА ЖИВО: Григор Димитров – Доналд Йънг
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров започва днес в 14,00 часа участието си на турнира от серията "Мастърс" в Мадрид. Съперник на поставения под №1...
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Най-добрият ни тенисист Григор Димитров започва днес в 14,00 часа участието си на турнира от серията "Мастърс" в Мадрид. Съперник на поставения под №1...