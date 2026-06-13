Община Разград закрива „Дом майка и дете"
Малчуните, лишени от родителска грижа, ще бъдат изведени от институцията Община Разград планира да закрие Дома за медико социални грижи за деца в г...
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Малчуните, лишени от родителска грижа, ще бъдат изведени от институцията Община Разград планира да закрие Дома за медико социални грижи за деца в г...