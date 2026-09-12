Извънредно от синдикатите. Колко пари издържат семейство на месец
Необходимият за издръжка доход нараства с 0,4% на тримесечна база и с 5,1% на годишна база
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Необходимият за издръжка доход нараства с 0,4% на тримесечна база и с 5,1% на годишна база
Какво показват числата за изминалото тримесечие
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За декември е 1575, 02 лв.
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Това заяви депутатът от партията Драгомир Стойнев
Мит е, че родният труд е сред най-слабо заплатените, смята финансистът Емил Хърсев Думите на вицепремиера Томислав Дончев, че не можем да сме богати...
388 млн. лв. ще бъдат раздадени допълнително на министерствата през настоящата година. С проекта на бюджет за 2016 г. Министерството на финансите пред...