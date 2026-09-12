Михов: Да се обединим около решаванeто на проблемите на българите
Повече правомощия за президента под контрола на парламента, казва доц. Милен Михов
Следете всички новини, анализи и коментари за Доц. Милен Михов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Повече правомощия за президента под контрола на парламента, казва доц. Милен Михов
Оставката на г-н Порожанов е работа на ГЕРБ, той е от тяхната квота, ВМРО уважава този избор, каза депутатът
За да предложиш подобно нещо, първо то трябва да мине на референдум и второ - за това нещо трябва да има пари. Къде е този финансов ресурс? Това попит...