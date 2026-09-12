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Доброто, за което сме слепи

Доброто, за което сме слепи

Галина Минкова, пресаташе на Изпълнителната агенция по трансплантация Всичко е важно, щом говорим за здравето - личният ни лекар е важен, както и тов...

04 юни | 17:24
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