В Хасково затягат контрола в забавачките заради грипа
Кметът Добри Беливанов е изпратил писма до директорите на детските градини в града
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Кметът Добри Беливанов е изпратил писма до директорите на детските градини в града
Силвио Данаилов обвини ФИДЕ, в лицето на Кирсан Илюмжинов, плаща на свои хора, за да свалят президентите на опозиционно настроените национални федерац...
Кметът на Хасково Добри Беливанов беше избран за президент на „Български шахматен съюз 1931". Съюзът ще бъде регистриран тепърва, очаква се лиценз от...
Проекти за основен ремонт на две от знаковите спортни съоръжения в Хасково -стадиона и зала "Дружба" ще бъдат финансово подплатени от държавната хазна...
Кметът на Хасково Добри Беливанов глоби наред с още 6 политически сили и партията, която го издигна за кметската надпревара ГЕРБ заради непочистените...
Председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов, кандидатът на ГЕРБ за кмет на Хасково Добри...
Инициативата „Карай внимателно! Пази децата на пътя!" реализираха младежите от ГЕРБ Хасково. Днес те поставиха плакати в автошколите в града и раздад...
Жителите на Хасково плащат едни от най - високите данъци и такси в страната, при положение, че доходите тук са едни от най-ниските. Аз и моя екип имам...
Местната коалиция "Сряда 7" подкрепя кандидата на ГЕРБ за кмет на Хасково Добри Беливанов. Това заяви на пресконференция днес водачът на листата на к...