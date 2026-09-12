Ето причината за мъките на болните от ковид
Доболничната помощ била в трагично състояние
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Доболничната помощ била в трагично състояние
Кандидатът за народен представител от „БСП за България“ с благородна инициатива
София. Доболничната помощ, за мен, е сферата, в която трябва да се инвестира. Тя означава и превенция и ранна диагностика, по-малко тежки заболявания....
Добрич. Сдружение „Ларго" ще лобира за създаването на социални кабинети за доболнична помощ. Идеята е кабинетите да обхванат безработните, които няма...