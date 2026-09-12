Голям наш град удари абсолютно дъно по безработица
Към края на септември безработицата в областния център Бургас е била 2,2 на сто
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Към края на септември безработицата в областния център Бургас е била 2,2 на сто
Какво се случва
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