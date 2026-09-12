Всичко за Дъно

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Парламент с двойно дъно

Парламент с двойно дъно

На никого не му се играе решаващата роля на опозиция Анастас Стефановполитолог През последния месец в парламента бе демонстрирано наличието на две у...

01 август | 6:05
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Кредитирането удари дъното

Кредитирането удари дъното

София. Кредитирането през 2013 г. се забави до най-ниските си стойности от началото на кризата, отчитайки ръст в отпуснатите заеми от едва 0,7%. Секто...

06 януари | 19:45
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Айверсън призна: Разорен съм

Айверсън призна: Разорен съм

Филаделфия. Бившата звезда от НБА Алън Айверсън най-после намери сили да си признае, че е стигнал дъното. "Истина е, разорен съм!. Аз съм бледа сянка...

15 септември | 17:40
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