Театър "Българска армия" с дни на любовта
София. Дни на любовта в театър "Българска армия" по случай празника на влюбените Свети Валентин. Всяка двойка, която покаже чувствата си и се целуне п...
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София. Дни на любовта в театър "Българска армия" по случай празника на влюбените Свети Валентин. Всяка двойка, която покаже чувствата си и се целуне п...