Разменяме с Баку опери и изложби
Дни на културата на Азербайджан ще има догодина в България. За това се договориха в Баку културният министърът Вежди Рашидов и колегата му от Азербайд...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дни На Културата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дни на културата на Азербайджан ще има догодина в България. За това се договориха в Баку културният министърът Вежди Рашидов и колегата му от Азербайд...