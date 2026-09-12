Партии се обединиха за Министерство на туризма в дебат на Стандарт
В навечерието на парламентарните избори политическите партии потърсиха решение за развитие на туристическия бранш в България на дискусия на „Стандарт"...
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В навечерието на парламентарните избори политическите партии потърсиха решение за развитие на туристическия бранш в България на дискусия на „Стандарт"...
Експерти от туристическия бранш, научните среди, дипломати, държавата и политическите партии седнаха на една маса днес, за да намерят заедно най-добри...
Петър Чобанов и Владислав Горанов с рецепти за развитието на сектора София. В спор след броени часове се очаква да влязат водещи политици, експерти и...
В навечерието на парламентарните избори страната ни е на прага на ново управление и възможности за промяна. "Стандарт", заедно с БАН, организира четир...
София. Ние българите имаме едно особено чувство към образованието. То се превръща в единствено условие за успех на обществото ни. Това заяви премиерът...
Дискусията започва в 11.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките в столицата София. Премиерът проф. Георги Близнашки ще вземе участ...
В навечерието на парламентарните избори страната ни е на прага на ново управление и възможности за промяна. "Стандарт", заедно с БАН, организира четир...
Пътища до атракциите и специализирана реклама иска браншът Как туризмът да се превърне в стратегическа индустрия за България? В състояние ли са бранш...