Бригаден генерал Иван Маламов прие длъжността "командир на Бригада "Югоизточна Европа"
Той ще я изпълнява в продължение на 3 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Длъжност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той ще я изпълнява в продължение на 3 години
Кардинал Робърт Франсис Превост бе избран за нов глава на Римокатолическата църква при третия опит на 8 май
Той поема ролята на държавен глава веднага след като положи клетва
Допуснатите 337 кандидати ще бъдат уведомени писмено за прием
Като зам-министри на културата се връщат Амелия Гешева и Илко Ганев
Актьорът разказва за тяхните таланти
Освобождаването става по искане на самият Герасимов
Церемонията ще се състои в 12 ч. местно време и ще продължи около час
Това (повишение) трябва да бъде разбирано като открита награда от Путин за изтезанията
Ние искаме ротацията да продължи по начина, по който беше договорена, каза още той
След инцидента с шампиона по борба Пламен Пенев
Назначението може да стане факт, въпреки че официално тече конкурс за длъжността
Длъжността му става официална
Това каза новоизбраният американски президент
Любомир Петров притежава над 30 години юридически стаж
Спецпрокуратурата отново се захвана с Николай Димитров
Делото е по искане на специализираната прокуратура, а мотивите са 66 страници
На Панайот Рейзи са повдигнати обвинения за присвояване в особено големи размери
Отстраняване от длъжност на кмета на Созопол Панайот Рейзи и на главния счетоводител на общината Златка Мусева е поискала Софийската градска прокурат...
Парламентът гласува промените в закона за въоръжените сили