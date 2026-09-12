Дара изненада феновете. Сменя ли бранша
Думите й се приеха с усмивка от страна на почитателите й, които й пожелаха успех
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Думите й се приеха с усмивка от страна на почитателите й, които й пожелаха успех
Взеха и BMW-то й
Предупреждавали го да не прави опасен преход
Руското дуо Filatov & Karas идват за първи път у нас. Двамата диджеи ще стартират европейското си турне от София и Варна по покана на Planet Club....
София е от престижните столици в световния тур на красивата диджейка Кати Истерика. Атрактивната русокоса музикантка ще гостува на 14 януари малко сле...
София/Слънчев бряг. Експертите прогнозират бурни и грандиозни приливни вълни от световноизвестни таланти за предстоящото лято у нас. Основен виновник...
София. Piers Agget и DJ Locksmith от RUDIMENTAL лично взеха решение кои да са трите актуални имена от българската клубна сцена, които да подкрепят уча...
Барабанистът Кабака ще миксира Gorillaz Soundsystem DJ Set
Бургас. Прочутият DJ Таркан се завръща за гръмотевично парти в Слънчев бряг. Турският музикант ще закрие сезона в "Какао бийч" на 30 август в компания...