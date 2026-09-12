Всичко за Dj

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Красавица дебютира в София

Красавица дебютира в София

София е от престижните столици в световния тур на красивата диджейка Кати Истерика. Атрактивната русокоса музикантка ще гостува на 14 януари малко сле...

09 януари | 16:30
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DJ Таркан закрива сезона

DJ Таркан закрива сезона

Бургас. Прочутият DJ Таркан се завръща за гръмотевично парти в Слънчев бряг. Турският музикант ще закрие сезона в "Какао бийч" на 30 август в компания...

24 август | 19:40
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