Спипаха мрежа за дизайнерска дрога в нета
43-годишен димитровградчанин е бил част от звеното за разпространение на дизайнерска дрога чрез интернет, суровината за която пристигала от Латвия. То...
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43-годишен димитровградчанин е бил част от звеното за разпространение на дизайнерска дрога чрез интернет, суровината за която пристигала от Латвия. То...
„Най-мръсната дрога у нас се продава на тийнейджъри". Това заяви в ефира на „Здравей, България" експертът по наркотици д-р Юлиян Караджов. Той коменти...
Нова дизайнерска дрога залива пазара в България. През последните години има около 1000 вида. Това обяви пред бТВ Стефан Бакалов, който ръководи отдел...
Новият опиат е виновен за серия от "самоубийства", смятат разследващи Ампулата билa само за богати, харчела се между 80 и 250 лв. Цветомир Никитов -...