Дивна спечели сърцата на публиката в "Като две капки вода"
По случай Деня на Освобождението на България вторият лайв бе посветен на едни от най-любимите български изпълнители
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По случай Деня на Освобождението на България вторият лайв бе посветен на едни от най-любимите български изпълнители
Видях от първо лице наистина колко е сериозно цялото нещо, казва певицата
Тримата финалисти за последното издание на шоуто са Пчелата, Розата и Гарванът
Младата поп звезда посвети „Най-синьото синьо“ на анимационния сладур
Ново риалити търси най-талантливия ембрион! Това заглавие се появи в сайта "Не! Новините" преди няколко дни, когато тръгна поредното риалити "Големите...
Русе. Певицата Дивна Станчева, заявява подкрепата си за кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г. и става неин посланик....