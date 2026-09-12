"Сървайвър" отърва Карамазов от дископатията /Фото/
Отидете за месец далеч от града, там където всичко е чисто и ще видите голямата промяна, заяви водещият
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Отидете за месец далеч от града, там където всичко е чисто и ще видите голямата промяна, заяви водещият
Някои причини за възникването й, на които дори не обръщаме внимание, са неправилна стойка и стрес
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