Скандал с малко дете у нас! Изгоря директор със съмнително минало
Драмата се разиграва в Пловдив
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Драмата се разиграва в Пловдив
Европейската прокуратура в София е започнала разследване по случая
Европейската прокуратура в София е започнала разследване
"Траншовете" трябвало да бъдат два
Родители изумени от прочетеното
Пожарът в училището в Карнобат вероятно е тръгнал от комина. Това заяви директорката на учебното заведение Стефка Вълева пред Нова телевизия. В следс...
То е било със специални образователни потребностиШокиращи методи на възпитание прилагат в столична държавна детска градина. Майката на едно от децата...
Главният изпълнителен директор на социалната мрежа "Туитър" Дик Костоло подава оставка след близо пет години начело на компанията. На мястото му ще за...
Бивша училищна директорка осъди прокуратурата в Благоевград по закона за отговорността на държавата. Анета Кьосева заведе дело като компенсация за със...
"Ками, ако ме чуваш, обади се. Обади се на приятелка, на близък, на когото вярваш!" Така директорката на професионалната гимназия по туризъм „Михалаки...
Тръгва проверка заради протеста в училището Никога не съм дискриминирала никой. Правя всичко по силите си, за да осигуря добри условия и изяви на уче...
Децата от Национално училище по танцово изкуство излязоха на бурен протест от сутринта срещу директорката Анна Донева. Учениците играят хоро пред вра...
София. Доскорошният шеф на Международния отдел на TV7 и NEWS7 Анатоли Стайков е новият директор Новини и актуални предавания на двата канала, съобщиха...
"Тя възстанови старата атмосфера на страх и интриги", разказват преподаватели Едно съдебно решение, с което уволнена директорка се връща обратно на п...
София. Бившият генерален директор на бТВ Вики Политова става Главен оперативен директор и заместник-председател на Управителния съвет на Нова Броудкас...
София. Учителите в столичното 4-о ОУ заплашват със стачка и живи вериги заради връщането на уволнената им директорка Галина Шипкалиева. Тя е освободен...
Асеновград. Директорката на детската градина в Асеновград, в която децата закусваха със синьо мляко, е подала оставка. Това съобщи кметът на Асеновгра...
Монтана. Върховният касационен съд реши, че директорката на природо-математическата гимназия в Монтана Ксения Йотова е уволнена незаконно и я възстано...
Варна. Директорката на ОУ "Васил Априлов" във Варна Петя Кателиева управлявала по деспотичен начин школото, ругаела и заплашвала с уволнения служители...
Районният съд в Асеновград осъди на 3 години и половина затвор директорката на дома за деца „Таню войвода" в града Весела Симеонова по обвинение за на...