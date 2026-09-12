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Съд върна уволнена директорка

Съд върна уволнена директорка

Монтана. Върховният касационен съд реши, че директорката на природо-математическата гимназия в Монтана Ксения Йотова е уволнена незаконно и я възстано...

15 февруари | 9:58
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