Тръмп избра новия посланик на САЩ в България
Ето кого праща в София
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Ето кого праща в София
След като руски патрулен самолет навлезе три пъти
Според него България е световен шампион по изгонване на дипломати
Мадуро им даде 24 часа да се изнесат от страната, след като скъса отношенията с Богота
Гневни венецуелци настояват да получат хуманитарна помощ заради липсата на храни и основни продукти в магазините и недостига на лекарства в болниците....
Повечето американци подкрепят нормализиране на дипломатическите отношения между САЩ и Куба, както и прекратяване на ембаргото между двата съседа. Това...
София. Министрите на външните работи на Япония Фумио Кишида и на Република България Даниел Митов размениха поздравителни адреси по случай 55-тата годи...