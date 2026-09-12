Медведев с остри думи към Александър Сирски
Изпитва ненавист към него
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Изпитва ненавист към него
Освен, че обича да язди коне, Владимир Путин често прекарва свободното си време спортувайки. Този уикенд руският президент бе заснет да помпа мускули...
Москва. Премиерът на Русия Дмитрий Медведев награди издателите на в. "Русия днес-Россия сегодня" д-р Светлана Шаренкова и проф. Димитър Иванов. Той им...
Москва. „Подавам оставка. Срам ме е от действията на правителството. Приемете извиненията ми". Това послание написа Димитрий Медведев на своята стена...
Москва. В случай на враждебни действия от страна на Запада руският бизнес ще получи всичката нужна защита, включително чрез Световната търговска орган...
Москва. Украйна трябва да върне 16 млрд. долара на Русия, обяви руският премиер Димитрий Медведев. По думите му двустранните споразумения, по което ст...