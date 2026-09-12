Всичко за Димитър Стойков

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Хирургът на Плевен

Хирургът на Плевен

Проф. Димитър Стойков оперира, докато променя облика на града с Панорамата Хирургът, който промени центъра на Плевен от соцвремето. Кметът на града п...

05 юни | 5:40
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