Руската диаспора в Плевен подкрепи проф. Димитър Стойков
„Ние заставаме зад вас, проф. Стойков и категорично заявяваме нашата подкрепа. Слушахме с интерес вашето експозе за направеното за четири години и ви...
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„Ние заставаме зад вас, проф. Стойков и категорично заявяваме нашата подкрепа. Слушахме с интерес вашето експозе за направеното за четири години и ви...
Развитието на културните институти е приоритет за община Плевен. Доказателство за това са средствата, които отделя за тях общината годишно, които са н...
Председателят на 43-тото Народно събрание Цецка Цачева се срещна с жителите на село Бохот, за да заяви своята подкрепа за кандидата на ГЕРБ за кмет на...
Лично премиерът подкрепи проф. Димитър Стойков за втори мандат Фирми от Испания и Франция инвестират в града и отварят работни места Професор Димитъ...
Проф. Димитър Стойков присъства на юбилейна научна конференция с международно участие „Общественоздравна политика и практика". Събитието се състоя в з...
Проф. Димитър Стойков оперира, докато променя облика на града с Панорамата Хирургът, който промени центъра на Плевен от соцвремето. Кметът на града п...
Плевен. Професор Димитър Стойков се върна на работното си място, съобщи БНР. Кметът на Плевен бе в отпуск след проверката на ДАНС в общината. Униформе...
Плевен. Подписка с искане на оставката на кмета проф. Димитър Стойков организираха група уволнени от него бивши служители. С безпринципната чистка на...
Плевен. "Само народ, който пази традициите си, има бъдеще. Това виждам днес, на тази Велика събота – историята, традициите и бъдещето са се събрали дн...