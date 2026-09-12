Категорично: НСО решава кой да бъде охраняван
НСО е към президента и той утвърждава основните звена в нея и числения състав
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НСО е към президента и той утвърждава основните звена в нея и числения състав
Откриха пушки и заглушители в домовете на бохема Данчо Червения и негов приятел Пловдивски кръчмар и елтехних трупали оръжия като за световно. Двамат...
Групата на ГЕРБ е натрупала 1551 „неизвинени отсъствия” за три месеца
София. ГЕРБ превърна МВР в политически инструмент, заяви Михаил Миков от БСП по бТВ. Той предупреди, че докладът на Европейската комисия в края на год...
Пълна лъжа, контрира Димитър Лазаров