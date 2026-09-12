Почина бившият конституционен съдия Димитър Гочев
Той се спомина малко, след като навърши 83 години
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Той се спомина малко, след като навърши 83 години
Димитър Гочев, бивш конституционен съдия - Господин Гочев, квадратчето "Не подкрепям никого" в бюлетината за президент стана повод за бурни дискусии...
Димитър Гочев, бивш конституционен съдия - Георги Първанов заяви, че Конституцията позволява на човек, който е бил два мандата президент и след това...
Димитър Гочев, бивш конституционен съдия - Г-н Гочев, в парламента много се коментираше дали изборите 2 в 1 биха затруднили гласуването чисто техниче...
Димитър Гочев, бивш конституционен съдия - Г-н Гочев, необходимо ли е свикване на Велико народно събрание (ВНС) за промени в конституцията, или те мо...
КС няма как да не определи мораториума за противоконституционен, смята юристът
Режисьор Димитър Гочев, който от години работи в Германия, почина днес в 5 ч сутринта в Берлин след кратко и тежко боледуване. Новината съобщи онлайн...
- Г-н Гочев, може ли ГЕРБ да сезира Конституционния съд, за да иска касиране на изборите? - Има три проблема. Първият проблем е кой го иска. Партия Г...