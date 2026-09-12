Депутат каза как ще стане кабинет с третия мандат
Най-важно е да се приеме актуализация на бюджета, каза депутатът
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Най-важно е да се приеме актуализация на бюджета, каза депутатът
Меглена Кунева няма да е премиер, каза Димитър Делчев
Предизборният щаб се оплаква, че вотът на ромите е бил организиран и в полза на опонента
БСП са наш идеологически опонент, странно заяви шефът на ДБГ Димитър Делчев
Председателят на ПП „Движение България на гражданите“ Димитър Делчев заяви, че движението е готово да започне кампания за евроизборите само, но предст...
От Реформаторския блок внасят промени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат сваляне на номерата на автомобили на чужди граждани, когато ш...
Нова общинска структура на партия „Движение България на гражданите" ще бъде учредена на 4 май, сряда. Това ще стане в общинския център Симитли, а на с...
"Нито едно предложение на РБ за Изборния кодекс не се прие в зала - едно е подписано в декларацията ни, друго се гласува". Това каза секретарят на пар...
АБВ са част от управляващото мнозинство, когато имат полза от това.Основните партньори в управлението са ГЕРБ и РБ и тази формула се доказа и с гласу...
Депутатът Димитър Делчев от партия „Движение България на гражданите" ще присъства на уникален празник с боговете на виното в село Илинденци в събота....
Секретарят на ДБГ и на парламентарната група на РБ Димитър Делчев е кандидатът, който ще бъде предложен за шеф на Вътрешната комисия в парламента след...
В следващите 6 месеца може да ускорим пет важни реформи Димитър Делчев е секретар на Парламентарната група на Реформаторския блок и на Движение "Бълг...
Необходима е реформа в МВР, но подходът трябва да бъде различен и да има дискусия. Предложенията, против които протестират служителите, са необмислени...
Реформаторският блок влезе в бастионите на ДПС като втора или трета политическа сила. В Шумен постигнахме 400% по-добър резултат и само 1% не достигна...
Законът не позволява възпитателите в СПУ и ВУИ да се занимават с проблема, казва Делчев след посещенията си тези училища в страната Димитър Делчев, н...
Всеки български гражданин трябва да има право да сезира Конституционния съд, когато има противоречие на Конституцията със закони и международни догово...
Благодарение на усилията на вицепремиера Кунева до края на годината ще имаме напредък в борбата с корупцията, а това е ключово за влизането ни в Шенг...
София. Подготвили сме законодателни промени в КСО и ще ги внесем в първите дни на новата година. Те са свързани с частните пенсионни фондове и НОИ и п...
Димитър Делчев е само на 30 години, но вече е част от 240-те в парламента, които решават съдбите ни. Младият депутат на реформаторите идва от юридичес...
Докато нарушителите се измъкват, трагедии ще има, казва Димитър Делчев от Реформаторския блок Юристът Димитър Делчев е водач на листата за Софийска о...