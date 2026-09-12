Всичко за Дилма Русев

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Русеф: Импийчмънтът ми е фарс

Русеф: Импийчмънтът ми е фарс

Президентът не се яви лично на изслушването си Отстранената от поста президент на Бразилия Дилма Русеф определи процедурата по нейния импийчмътн като...

07 юли | 8:28
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Дилма копира шведски крал

Дилма копира шведски крал

Нямам предпочитания на кой ще дам купата, отсече президентът на Бразилия Дилма Русеф в интервю за медиите преди финала. "Аз съм държавен глава и ще в...

12 юли | 19:50
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Дилма раздаде земя на бедните

Дилма раздаде земя на бедните

Бразилският президент Дилма Русеф подписа указ за изземването на 92 големи ферми и предаването им на дребни земеделци и животновъди, което е част от а...

28 декември | 22:25
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