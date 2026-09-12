Русеф: Импийчмънтът ми е фарс
Президентът не се яви лично на изслушването си Отстранената от поста президент на Бразилия Дилма Русеф определи процедурата по нейния импийчмътн като...
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Президентът не се яви лично на изслушването си Отстранената от поста президент на Бразилия Дилма Русеф определи процедурата по нейния импийчмътн като...
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова поздрави Дилма Русев по повод началото на втория й мандат като президент на Бразилия. Ирина Бокова присъст...
Бразилия. Бразилците гласуваха на президентски избори, след които се очаква настоящият държавен глава Дилма Русеф да се изправи на балотаж срещу Марин...
Москва доставя ракетни системи и хеликоптери, Дилма избягва темата за Крим Да се засилят позициите на Русия в сферата на отбраната на Бразилия и да с...
Нямам предпочитания на кой ще дам купата, отсече президентът на Бразилия Дилма Русеф в интервю за медиите преди финала. "Аз съм държавен глава и ще в...
Джей Ло все пак ще пее, 1 милиард гледат откриването днес
Бразилският президент Дилма Русеф подписа указ за изземването на 92 големи ферми и предаването им на дребни земеделци и животновъди, което е част от а...
Протестите в Бразилия взеха първата си жертва, предаде РИА „Новости". Починал е 18-годишен младеж от Рибейран Прету, в града други четирима души са се...