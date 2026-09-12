Успешна операция за Диана Ненова
Разпределителката на женския ни национален отбор по волейбол Диана Ненова претърпя успешна операция. В момента половинката на бронзовия медалист от ол...
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Разпределителката на женския ни национален отбор по волейбол Диана Ненова претърпя успешна операция. В момента половинката на бронзовия медалист от ол...
Половинката на Тервел Пулев пред операция Волейболните ни национали надвиха Сърбия и в двете контроли като гост в рамките на 16 часа с по 3:2. Вторат...
София. Диана Ненова и Тервел Пулев са една от най-популярните спортни двойки у нас. Те са успели, красиви. И затова са много одумвани. Особено след уч...