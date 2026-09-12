С почти 1000 по-малко първолаци тази година
Приблизителният брой на първокласниците в страната за учебната 2016/2017 година е 66 611, като това са обобщени данни на Регионалните управления на об...
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Приблизителният брой на първокласниците в страната за учебната 2016/2017 година е 66 611, като това са обобщени данни на Регионалните управления на об...
Директорите на училищата да станат по-гъвкави към новите условия, препоръча зам.-министър Диян Стаматов В просветното министерство се обмисля възможн...
Много често родителите не са добронамерени с учителите на техните деца и затова се стига с подобни инциденти с битата преподавателка в Разград. Това з...