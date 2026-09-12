Днес празнува царско име! Девойки гадаят бъдещето, болни се изцеляват
Не е добре да виждате жерав днес
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Не е добре да виждате жерав днес
Националният отбор на България по волейбол надви САЩ
Загуба в първия кръг на квалификациите за Европейско първенство по футбол за девойки
Трябва да се увеличи бюджетът за спорт, защото българските спортисти го заслужават
Лена Вехнер взе титлата на Супер-Г при девойките
Светла Згурова триумфира с титлата до 17 г. на първенството в София
Светът беше олимпиада през нажежения от спортни емоции месец август, но не само Рио беше сцена на спортни събития. На кортовете на Националния тени...
Българският ансамбъл по художествена гимнастика за девойки грабна бронзов медал на европейското първенство в Минск. Мадлен Радуканова, Мадлен Сергеева...
Кърджали. От днес в Кърджали е домакин на състезание по бокс за Купата на България. На ринга в зала „Арпезос" ще се качат близо 100 участнички от стра...
Добрич. От 1 до 11 август Албена и Варна ще бъдат домакин на започващото европейско първенство по баскетбол за девойки до 16 години, съобщиха от пресц...
Русе. Новата писта на градския стадион в Русе бе арена на Световния атлетически ден и възродения турнир за деца, юноши и девойки младша възраст „Младо...