Детският приключенски лагер на Мальовица е тук и тази година
Записванията вече започнаха, а домакините предупреждават да не отлагате решението твърде дълго, защото капацитетът е ограничен
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Записванията вече започнаха, а домакините предупреждават да не отлагате решението твърде дълго, защото капацитетът е ограничен
Предстои децата да бъдат изследвани
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